Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, kan kanserine yakalandı. Futbolseverler seferberlik başlattı. Taraftardan destek yağdı.
Genç kadın ilik nakliyle sağlığını kazandı. Sosyal medyadan "Sizlerin sayesinde artık iyiyim" mesajını yolladı. Diğer hastalara da umut aşıladı.
Twitter Yorumları:
DARISI tüm şifa bekleyen hastalara...
GEÇMİŞ olsun, sıra bende inşallah.
ALLAH ömrünüze ömür versin. Moralinizi hep yüksek tutun...
BİR an önce ekranlarda görmek istiyoruz.
MÜCADELEYE devam, yılmak yok. Daha çok günler var göreceğin.
DUALARIMIZ hep seninle güzel kadın...
ALLAHIMMMM nasıl mutluyummm nasıll çok şükür.
Genç kadın ilik nakliyle sağlığını kazandı. Sosyal medyadan "Sizlerin sayesinde artık iyiyim" mesajını yolladı. Diğer hastalara da umut aşıladı.
Twitter Yorumları:
DARISI tüm şifa bekleyen hastalara...
GEÇMİŞ olsun, sıra bende inşallah.
ALLAH ömrünüze ömür versin. Moralinizi hep yüksek tutun...
BİR an önce ekranlarda görmek istiyoruz.
MÜCADELEYE devam, yılmak yok. Daha çok günler var göreceğin.
DUALARIMIZ hep seninle güzel kadın...
ALLAHIMMMM nasıl mutluyummm nasıll çok şükür.
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