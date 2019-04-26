Büyük acı! Gurbette gözyaşı sel oldu

Hafta sonunda yapılacak düğününe hazırlanan Büşra Iğdır, hayatının en mutlu ve üzücü olayını aynı günde yaşadı. Hollanda'da 23 Nisan akşamı kına gecesinin sonrası, Lahey'daki trafik kazasında nişanlısı Hollandalı Joey (26), kardeşleri Muhammed (21), Yunus (16) ve kuzeni Emre'yi (18) kaybeden Büşra Iğdır, duygu ve üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı, "Ben sizsiz ne yapacağım?" paylaşımıyla dile getirdi. Kazada can veren Muhammed, Yunus ve kuzenleri Emre, Türk İslam Kültür Vakfı Camii'ndeki cenaze namazından sonra Müslüman mezarlığında toprağa verildi.