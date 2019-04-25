Aldatılma nasıl ispatlanır?

Eşimden ayrılmak istiyorum. Çünkü beni aldattığını öğrendim. Cep telefonunda beni aldattığını kanıtlayan fotoğrafları gördüm ama kendime kopyalarını alamadım. Konuyu eşimle konuştum ancak inkar ediyor. Mahkeme benim sözlerime inanır mı? Nasıl kanıtlayabilirim?
Türk hukuk sistemimize göre; iddiada bulunan kişi, bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Bunu elinizde mevcut olan delillerle yapabileceğiniz gibi, mahkeme aracılığıyla getirtilmesini istediğiniz delillerle de sağlayabilirsiniz. Örneğin; eşinizin telefonunun konuşma ve mesajlaşma dökümü, kredi kartı ekstreleri, otel kayıtları vs. gibi... Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğiniz hususunda bir hukukçunun profesyonel desteğini almanız, hak kaybına uğramamanız açısından daha isabetli olacaktır. Benim tavsiyem, yardım almanız yönünde...
İŞÇİNİN HAKLARI DEVİRLE YANMAZ
Şirketimiz satıldı. Bazı işçi arkadaşlarımız bu nedenle işyerinden ayrılmak istiyor. Biz ise devam etmek istiyoruz. Fakat yasal haklarımız ne olacak? Alacaklarımızdan yeni patronlarımız da sorumlu mu?
İş Kanunu'na göre; işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Kural olarak devreden veya devralan işveren işçilerin iş sözleşmelerini sırf devir nedeniyle feshedemeyecektir. Fakat kanun gereği bu durumun istisnası vardır. Ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenin haklı nedenler dolayısıyla fesih hakları saklıdır. Bu durumlarda işyeri devri dolayısıyla fesih söz konusu olabilir. Aynı şekilde devir işçi yönünden de haklı fesih için sebep oluşturmaz. Yani devir nedeniye işten ayrılmak isteyen arkadaşlarınız iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiş olmayacaklarından kıdem tazminatına hak kazanamazlar. Fakat, devirden sonra yeni işveren işçinin çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik yaparsa, örneğin maaş indirimi, prim değişikliği, servisin kaldırılması vs. gibi, bu halde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı saklıdır.
SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukukcu@takvim.com.tr
Türk hukuk sistemimize göre; iddiada bulunan kişi, bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Bunu elinizde mevcut olan delillerle yapabileceğiniz gibi, mahkeme aracılığıyla getirtilmesini istediğiniz delillerle de sağlayabilirsiniz. Örneğin; eşinizin telefonunun konuşma ve mesajlaşma dökümü, kredi kartı ekstreleri, otel kayıtları vs. gibi... Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğiniz hususunda bir hukukçunun profesyonel desteğini almanız, hak kaybına uğramamanız açısından daha isabetli olacaktır. Benim tavsiyem, yardım almanız yönünde...
İŞÇİNİN HAKLARI DEVİRLE YANMAZ
Şirketimiz satıldı. Bazı işçi arkadaşlarımız bu nedenle işyerinden ayrılmak istiyor. Biz ise devam etmek istiyoruz. Fakat yasal haklarımız ne olacak? Alacaklarımızdan yeni patronlarımız da sorumlu mu?
İş Kanunu'na göre; işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Kural olarak devreden veya devralan işveren işçilerin iş sözleşmelerini sırf devir nedeniyle feshedemeyecektir. Fakat kanun gereği bu durumun istisnası vardır. Ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenin haklı nedenler dolayısıyla fesih hakları saklıdır. Bu durumlarda işyeri devri dolayısıyla fesih söz konusu olabilir. Aynı şekilde devir işçi yönünden de haklı fesih için sebep oluşturmaz. Yani devir nedeniye işten ayrılmak isteyen arkadaşlarınız iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiş olmayacaklarından kıdem tazminatına hak kazanamazlar. Fakat, devirden sonra yeni işveren işçinin çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik yaparsa, örneğin maaş indirimi, prim değişikliği, servisin kaldırılması vs. gibi, bu halde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı saklıdır.
SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukukcu@takvim.com.tr
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