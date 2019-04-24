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  • 24.04.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 16:57

mahkemelik etti

'da daki arkadaşlık sitesinde kız arkadaşının telefon numarasını kızın fotoğrafını da koyarak iğrenç yazılar yazarak yayınlayan genç şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Ahlaksız paylaşım mahkemelik etti

Olay, 'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinden tanıştığı M.Z.O. (19) adlı genç kızın fotoğrafını koyup kızın telefon numarasını da arkadaşlık sitesinde yayınlayan ve iğrenç yazılar yazarak bunu internet üzerinde bulunan sosyal medyadaki arkadaşlık sitesinde yayınladığı iddia edilen N.A. (22) adlı zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan N.A., "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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