Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.04.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 14:15

'da korkunç ! Olay yerinde hayatını kaybetti...

- İzmir karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte önündeki TIR'a arkadan çarptı. sonrası araçta bulunan Kübra Arslan isimli 22 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil TIR'ın altına girdi

'da bir otomobilin tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik sında 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay; karahisar-İzmir karayolunun 7. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bahadır M.'nin kullandığı 34 GE 8221 plakalı otomobil, İrfan K. yönetimindeki 07 DCU 02 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası olayı gören diğer araç sürücüleri sağlık ekipleri ve polise haber verdi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 22 yaşındaki Kübra Arslan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşamını yitiren Arslan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAfyonkarahisar'da korkunç kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri