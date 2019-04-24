Afyonkarahisar'da bir otomobilin tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay; Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 7. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bahadır M.'nin kullandığı 34 GE 8221 plakalı otomobil, İrfan K. yönetimindeki 07 DCU 02 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası olayı gören diğer araç sürücüleri sağlık ekipleri ve polise haber verdi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 22 yaşındaki Kübra Arslan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaşamını yitiren Arslan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.