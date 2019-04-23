Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. O.I. isimli erkek, eskortluk yaptığı öne sürülen M.A. ile internet üzerinden, 400 lira karşılığında anlaştı. O.I., isminin Arzu olduğunu söyleyen M.A.'nın evine gitti. Burada birlikte olmayı reddeden M.A. ile yanındaki arkadaşı H.P., O.I.'yı darbedip, 400 lirasını aldı.