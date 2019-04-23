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  • 23.04.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 15:40

'da "eskort" krizi! Evine gittiğinde dehşeti yaşadı...

'da eskortluk yaptığı öne sürülen M.A., üzerinden anlaşıp evine davet ettiği O.I.'yı dövüp, 400 lira parasını gasbettikleri iddiasıyla arkadaşı H.P. ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. O.I. isimli erkek, eskortluk yaptığı öne sürülen M.A. ile internet üzerinden, 400 lira karşılığında anlaştı. O.I., isminin Arzu olduğunu söyleyen M.A.'nın evine gitti. Burada birlikte olmayı reddeden M.A. ile yanındaki arkadaşı H.P., O.I.'yı darbedip, 400 lirasını aldı.

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