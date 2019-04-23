Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir evde çıkan yangında 8 koyun telef oldu.
Dumlupınar Mahallesi 56 Sokaktaki Şevki Saygılı'ya ait evde, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Aile evi tahliye ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangında, bahçede bulunan 8 koyun telef oldu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Aydın'da yangın! Koyunlar telef oldu
Aydın'da çıkan bir yangında, bahçede bulunan 8 koyun telef oldu. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir evde çıkan yangında 8 koyun telef oldu.
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