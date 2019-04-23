Apple Türk Apple’da açıklar bulan Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, ‘10 özel genç’ listesine girdi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, geçen yıl internet tarayıcısı Safari'de güvenlik açığını bulup şirkete bildirdiği için Apple tarafından teşekkür listesine alınmıştı. Apple bu sorunu da kabul edip güncelleme ile açığı kapattı ve Yiğit Can Yılmaz'a teşekkür etti. Yılmaz, daha önce de Siri'nin açığını bulduğu için Apple'ın onur listesinde yer almıştı. Şimdi şirketin en özel 10 genç listesine de adını yazdırdı.