Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının yoğunlukla arttığı bu ayda, oruç tutmak ve dua etme farz olarak kabul ediliyor. Müslümanlık dininde önemli bir yeri olan Ramazan ayının kutsallığı ile ilgili pek çok hadis var. İslam alemi Ramazan ayını huşu içinde karşılayacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? İşte 2019 Ramazan ayı takvimi...

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019 yılında Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran Pazartesi sona erecek.

Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insani duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayının sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ise 4 Haziran Salı günü başlayacak.

İşte 2019 Ramazan Bayramı takvimi:

3 Haziran Pazartesi (Arefe günü),

4 Haziran Salı (1.Gün),

5 Haziran Çarşamba (2.Gün),

6 Haziran Perşembe (3.Gün) günü kutlanacak.

2019 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan ve fecre kadar devam selam ve esenlik dolu bir gece olan Kadir Gecesi'nin bu yıl ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Ramazan ayının 27. gecesi İslam aleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 31 Haziran Cuma günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

İşte Ramazan ile ilgili hadisler...

İmam Bakır: "Her şeyin bir baharı vardır, Kur'an'ın baharı da Ramazan ayıdır."

Hz. Muhammed: "İnsan, Ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin Ramazan olmasını isterdi."

İmam Sadık: "En iyi (faziletli) cihad sıcak havada oruç tutmaktır."

Hz. Muhammed: "Gökyüzünün kapıları Ramazan ayının ilk gecesi açılır ve son gününün gecesine kadar kapanmaz."

İmam Sadık: "Kim Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okursa, diğer aylarda Kur'an-Kerim hatmeden kimse gibidir."

Hz. Muhammed: "Cennet, her yıl ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir."

İmam Sadık: "İnsanın başına bir bela geldiği zaman oruç tutsun."

İmam Zeynelabidin: "Selam sana olsun ey Ramazan ayı ki, hiç bir ay seninle fazilette yarışamaz."

Hz. Muhammed: "Cennet dört kişinin özlemini çeker, biri de ramazan ayında oruç tutandır."

Hz. Muhammed: "Ramazan ayı bütün ayların, Kadir Gecesi ise bütün gecelerin efendisidir."

Hz. Muhammed: "Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir, haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar."

Hz. Muhammed bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: "Her kim Ramazan ayını susarak oruç tutar da, kulağını, gözünü, dilini, şehvetini ve vücudunun organlarını yalandan, haramdan ve gıybetten Allah'ın rızası için korursa, yüce Allah onu kendine yakın kılar, öyle ki o adam Hz İbrahim Halilullah'a (onun makamına) erişir ve onunla birlikte olur."

İmam Bakır: "Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü Resulullah'ın diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir."

Hz. Muhammed: "Oruç, kul ile Allah arasında bir ibadettir, Allah'tan başka kimse onu bilemez."

Hz. Muhammed: "Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da oruçtur."

Hz. Muhammed: "Allah-u Teala buyuruyor: "İnsanoğlunun oruç hariç bütün iyi amelleri kendisi içindir; ama oruç benim içindir ve ben mükafatını vereceğim."

Hz. Muhammed: "Oruç sabrın yarısıdır."

İmam Ali: "İslam beş temel üzerine kurulmuştur; Namaz, zekat, hac, oruç, velayet."

Hz. Muhammed: (Sahabeden birine hitaben): "Oruç tut; çünkü oruç gibi bir ibadet yoktur.

Hz. Muhammed: "Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır"

Hz. Muhammed: "Üç amel Allah'ın rahmetindendir: Gece namazı kılmak, mümin kardeşin halini sormak ve oruç tutmak."

Hz. Muhammed: "Allah-u Teala, melekleri oruç tutanlara dua etmekle görevlendirmiştir."

Hz. Muhammed: "Oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kabul ve duası müstecab olur."

Hz. Muhammed: "Oruç tutanın duası reddedilmez."

Hz. Muhammed: "Cennetin Reyyan adlı bir kapısı vardır; o kapıdan ancak oruç tutanlar girecektir."

İmam Kazım: "Oruç tutanın duası iftar vakti kabul olur."

Hz. Muhammed: "Oruç tutan bir kimse, kendisine hakaret edildiği vakit "Allah'ın selamı üzerine olsun ben bugün oruçluyum" derse, Alla-u Teala buyurur: "Oruçlu kulum bana sığındı, onu cehennem ateşinden koruyup cennetime yerleştirin.

İmam Sadık: "Oruç tutan her mümin sahur ve iftar vakitlerinde Kadir suresini okursa, bu iki vakit arasında Allah yolunda canını veren kimse gibidir."

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Yılın beş gününde oruç tutmak mekruhtur. Yani harama yakın derecede olan bir davranıştır. Bu beş gün arasında Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü yer almaktadır. Ramazan Bayramı'nın ilk günü oruç tutmak mekruhtur ancak bayramın ikinci ve üçüncü günü oruç tutulabilir.

Oruç tutmanın yasak olduğu bu bayram günlerinde, müminlerin sofra kurarak fakirlerle ve dostlarla oturup yemek yemesi tavsiye edilmektedir. Bu sebepten dolayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü oruç tutulması mekruhtur.

RAMAZAN AYI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Yeryüzünü bir kez daha Ramazan iklimi sardı. Din adamlarına göre Ramazan'ın en önemli özelliklerinden biri "Kur'an ayı" olması...

Kur'an-ı Kerim'i okuyarak anlamaya çalışmak gerekli, paylaşma ve yardımlaşma duyguları ön plana çıkmalı.

Kur'an ile gelen varlık algısının maddi ve manevi geleneksel olarak bütün bir ayın içine sıkıştırılmış hali ramazan. Çünkü Kuran-ı Kerim gerçekten insanlığa bir hidayet ve şifa kaynağıdır hidayet rehberidir o ramazanda nazil olmaya başladığı için bu ay rahmet ayı bereket ayı Kuran ayıdır ondan dolayı da 11 ayın sultanı diye vasıflandırılmıştır. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerimin gösterdiği yasak ve emirler bütünüyle toplum hayatına yansıyor. Oruçlu müminler gün boyu aç kalarak sabrı öğreniyor, bedenini dinlendiriyor ve bütün kötülüklerden uzaklaşıyor. Kuran'ı Kerimle haşır neşir olan gönüllerse Allah'ın rahmetiyle kuşanıyor. Ramazan ayını iyi değerlendirmenin yollarından biri de mukabele geleneğini sürdürmek, hatmi şerif yapmak...

Ramazan'da yardımlaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkmalı, fakir fukara gözetilmeli.

Ramazan'ın, birlik ve beraberlik zamanı olduğu da unutulmamalı... Zira iftarıyla sahuruyla, teravihiyle ramazan, müminlerin hep beraber hareket ettiği bir ay.