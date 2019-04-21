Paraların belirli yerlerini keserek, sahte banknotların üzerine yapıştıran çete, bankaları dolandırdı. Akılalmaz olay Mersin'de yaşandı. Emniyet güçleri, K.G.'nin paraların bazı yerlerini kesip, sahte banknotların üzerine yapıştırdığı, ATM sisteminden geçecek hale getirip, bankaya yatırdığı saptadı. Şüphelinin, parayı, arkadaşları ve ailesine aynı bankanın bir başka ATM'sinden orijinal banknot olarak çektirdiği tespit edildi. Ekipler, aynı yöntemle Gaziantep, Amasya ve Kayseri'de de vurgun yapan dolandırıcının yakalanması için operasyon düzenlendi. K.G. ile 3 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 100 liralık 68 sahte sahte banknot ele geçirildi. K.G. emniyet binasının çıkışında "Kolay değil, 3 yılımızı verdik" dedi. K.G. ve S.O. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.