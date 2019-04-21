Hadi Ailece bu akşam 19.30'da başlayacak. Hadi'nin yarışmacıları merakla ipucu sorusunu bekliyordu. Hadi ipucu sorusu belli oldu. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada özetle, "Patron Bebek filminde, hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan şirketin adı nedir?" sorusu soruldu. İşte 21 Nisan Ailece Hadi ipucu sorusu...

21 NİSAN AİLECE HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Animasyon türündeki bir çocuk filmi olan Patron Bebek'i kimler izledi sevgili hadiciler? Kardeş rekabeti ya da aileye yeni katılan küçük kardeşi kabullenme gibi sorunlara odaklanan filmde, piyasaya hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan bir şirket var. Bu şirketin adını hatırlayan var mı?

Cevap: PUPPY CORP

PATRON BEBEK FİLMİ HAKKINDA

Patron Bebek, Amerikan bilgisayar animasyonlu komedi filmidir. DreamWorks Animation tarafından üretilen film Tom McGrath tarafından yönetildi ve Michael McCullers tarafından yazıldı. Alec Baldwin, Miles Christopher Bakshi, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow ve Tobey Maguire'ın sesleri bulunuyor.