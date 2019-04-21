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  • 21.04.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 18:18

21 Nisan Ailece sorusu: filminde, hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan şirketin adı nedir?

sorusu belli oldu. Hadi'den yapılan açıklamada " filminde, hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan şirketin adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte 21 Nisan Ailece ...

Hadi ipucu sorusu belli oldu

Hadi Ailece bu akşam 19.30'da başlayacak. Hadi'nin yarışmacıları merakla ipucu sorusunu bekliyordu. sorusu belli oldu. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada özetle, " filminde, hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan şirketin adı nedir?" sorusu soruldu. İşte 21 Nisan Ailece ...

21 NİSAN AİLECE HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Animasyon türündeki bir çocuk filmi olan Patron Bebek'i kimler izledi sevgili hadiciler? Kardeş rekabeti ya da aileye yeni katılan küçük kardeşi kabullenme gibi sorunlara odaklanan filmde, piyasaya hiç büyümeyen yeni bir köpek sunmaya hazırlanan bir şirket var. Bu şirketin adını hatırlayan var mı?

Cevap: PUPPY CORP

PATRON BEBEK FİLMİ HAKKINDA

Patron Bebek, Amerikan bilgisayar animasyonlu komedi filmidir. DreamWorks Animation tarafından üretilen film Tom McGrath tarafından yönetildi ve Michael McCullers tarafından yazıldı. Alec Baldwin, Miles Christopher Bakshi, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow ve Tobey Maguire'ın sesleri bulunuyor.

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