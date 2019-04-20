42 yaşındaki Deniz Akın İngiltere'nin başkenti Londra'ya tatil amaçlı gitti. Dünyanın en pahalı kebabının satıldığı lüks restoran zinciri sahibi Önder Şahan ile tanıştı. Şahan iddiaya göre genç kadına Londra'da kalması için oturma izni alabileceğini söyleyerek genç kadının güvenini kazandı. Aralarındaki güven ilişkisi sonrası Deniz Akın, Şahan'ın lüks restoranında işe başladı. Londra'daki restoranda işe başlayan genç kadın restoranın mutfak bölümünde bulunduğu bir sırada yine iddiaya göre Şahan'ın saldırısına maruz kaldı.

'BİRİNE ANLATIRSAN TÜM AİLENİN KAFASINI KOPARIRIM'

Önder Şahan elinde bulunan şişeyi genç kadının yüzüne fırlattı. Yüzüne buluşan kimyasal sıvı ile bir anda vücudunda yanma hisseden genç kadın tuvalete koştu. Aynaya baktığında yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yanıklar oluşan genç kadın büyük bir şok yaşadı. Şahan, önce genç kadını kezzap diye bilinen kimyasal sıvı ile yaralayıp birde yaşanan olayı "Herhangi birine anlatırsan tüm ailenin kafasını kopartırım" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Ardından Londra'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na giden genç kadın gerekli yardımı alamadığını ileri sürdü.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Apar topar İstanbul'a dönen Deniz Akın çareyi İstanbul'da aramaya başladı. İstanbul Adliyesi'ne gelerek yaşadıklarını savcı karşısında anlatan çaresiz kadın Önder Şahan'ın kendisine yaşattıkları nedeniyle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Genç kadının ihbarı sonrası Londra'da yaşanan kezzap vakasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah'a konuşan Deniz Akın, "Genç bir kadın olarak yüzümün bu halini sizinle paylaşıyorum. Başıma gelen bu olaylarda dünyaca ün kazanmış restoran işletmecisi Önder Şahan mesuldür. Önce beni kezzapla yaktı ardından ölümle tehdit etti. Londra'da yardım çığlıkların karşılıksız kaldı. Bu adamın cezalandırılması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.