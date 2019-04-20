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  • 20.04.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 19:23

'nda korkutan

'nda 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatının büyük bir kısmını kaplayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Keçeci Piri Mahallesi, Müverrih Ali Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ve Fatih ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇATININ BÜYÜK BİR KISMI YANDI

Alevler, rüzgarında etkisiyle çatının büyük bir kısmını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederken yangın çıkan apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Etrafta toplananların bazıları yangını seyrederken bazıları ise cep telefonlarıyla yayın yaptı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken apartmanın çatısında hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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