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  • 19.04.2019 20:01
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 20:02

'da ! Ellerini ve ayaklarını kesip yakmışlar

’da terk edilmiş harabe evde, elleri ve ayakları kesildikten sonra yakılmış halde erkek cesedi bulundu.

Tek kelimeyle vahşet! Ellerini ve ayaklarını kesip...

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Yeni Mahalle'deki boş alandaki harabe evde ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedin elleri ve kollarının kesildiğini sonra da kısmen yakıldığı belirledi.

Korkunç olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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