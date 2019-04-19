Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Yeni Mahalle'deki boş alandaki harabe evde ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedin elleri ve kollarının kesildiğini sonra da kısmen yakıldığı belirledi.

Korkunç olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.