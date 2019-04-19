Adapazarı’nda bir şahıs Telefon tarifesi nedeniyle tartıştığı çalışanlara ateş açtı

Telefon tarifesi tartışması kanlı bitti. Akılalmaz olay dün Adapazarı'nda meydana geldi. 55 yaşındaki P.T. telefon hattıyla ilgili işlem yaptırdığı GSM bayiine gitti. Kasada oturan Ahsen Demirci (28) ve diğer iki çalışan ile satın aldığı telefon tarifesi ile ilgili tartıştı. Öfkelenen adam, tabancasını çıkartıp Demirci'ye yakın mesafeden başından vurdu. Daha sonra arka tarafa geçip burada saklanan iki kadın çalışana da ateş etti. Tuğçe Nur Yılmaz (36) karnından yaralandı. İşyerinde büyük panik yaşandı. Kanlar içindeki kadınlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede yakalanan P.T. ifadesinde bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.





Başından vurulan Ahsen Demirci, hemen hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Tuğçe Nur Yılmaz, şüpheliden kaçamadı. Karnından vurulan talihsiz kadın tedavi altına alındı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.