Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 10 bin TL ödüllü yarışma için Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz Kuantum Kuramı'nı geliştiren ve Termodinamik yasaları üzerine çalışan bir fizikçi ile ilgili sevgili hadiciler. Ortaya attığı kuantum kuramı ile fizik yasaları içinde devrimsel buluşlara imza atan bu isim 1918 yılında Nobel Fizik Ödülü kazanmıştır. Sizce kimden bahsediyoruz?" denildi. Peki, Kuantum Kuramı'nı geliştiren fizikçi kimdir? İşte 19 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (19 NİSAN 2019)

Soru: Kuantum Kuramı'nı geliştiren ve 1918'de Nobel Fizik Ödülü'nün kazanan fizikçi kimdir?

Cevap: MAX PLANCK

MAX PLANCK KİMDİR?

Max Karl Ernst Ludwig Planck, 23 Nisan 1858 tarihinde dünyaya geldi.

Planck, "Kuantum Kuramı"nı geliştirdi ve Termodinamik yasaları üzerine çalıştı. Kendi adıyla bilinen "Planck sabiti"ni ve "Planck ışınım yasası"nı buldu. Ortaya attığı kuantum kuramı, o güne değin bilinen fizik yasaları içinde devrimsel ve çığır açıcı nitelikteydi.

AKADEMİK KARİYERİ

O, habilitasyon tezini tamamlanması ile Münih'te ücretsiz olarak çalışan özel öğretim üyesi oldu. O sıralarda Max, akademik pozisyon için teklif bekliyordu. Başlangıçta akademik topluluk tarafından göz ardı edilmesine rağmen, ısı teorisi alanında yaptığı çalışmalarını daha da ilerletti ve farkında olmadan aynı Gibbs gibi başka termodinamik formalizmine katkıda bulundu. Entropi ile ilgili Clausius'un fikirleri eserinde merkezi bir rol oynadı.

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1885 yılında Planch, Kiel Üniversitesi'nde teorik fizik alanına doçent olarak atandı. Entropi ve özellikle fiziksel kimya uygulanan tedavisiyle ilgili daha fazla çalışmalar yaptı. 1897 yılında Treatise'sını (bilimsel çalışma) yayınladı. O, elektrolitik ayrışma Svante Arrhenius teorisi için bir termodinamik temel önerdi. 4 yıl içerisinde Berlin Üniversite'sinde Kirchhoff'un konumuna varis gösterildi. Bu olay muhtemelen Helmholtz'un aracılığı sayesinde gerçekleşti ve 1892 yılında profesör oldu. 1907 yılında Planck, Viyana'da Boltzmann'ın pozisyonu teklif edildi ama Berlin'de kalmak için teklifi reddetti. 1909 yılı süresince, Berlin Üniversitesin'de profesör olarak O, New York Columbia Üniversitesinde Teorik Fizik Ernest Kempton Adams Öğretim Üyesi olmaya davet edildi. Onun derslerinden bir dizisi Columbia Üniversitesi profesörü AP Wills tarafından tercüme edildi ve yayımlandı.[7]. 10 Ocak 1926 tarihinde Berlin'den emekli oldu.