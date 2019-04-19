19 Nisan akşam namazı saat kaçta? İstanbul ve il il iftar vakti saat kaçta? (Diyanet namaz vakitleri)

Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Berat Kandili'ni oruç tutarak idrak eden İslam alemi, iftar saatini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitlerinde, il il akşam namazı saati görülebiliyor. Peki, İstanbul başta olmak üzere il il akşam namazı saat kaçta? İftar saat kaçta yapılacak? İşte 19 Nisan il il akşam namazı vakitleri...

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İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? (AKŞAM NAMAZI SAATİ)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, 19 Nisan il il akşam namazı vakitleri şu şekildedir;

İL AKŞAM ADANA 19:23 ADIYAMAN 19:12 AFYONKARAHİSAR 19:44 AĞRI 18:56 AMASYA 19:26 ANKARA 19:37 ANTALYA 19:41 ARTVİN 19:03 AYDIN 19:54 BALIKESİR 19:56 BİLECİK 19:49 BİNGÖL 19:05 BİTLİS 18:58 BOLU 19:43 BURDUR 19:44 BURSA 19:52 ÇANAKKALE 20:03 ÇANKIRI 19:35 ÇORUM 19:29 DENİZLİ 19:49 DİYARBAKIR 19:05 EDİRNE 20:05 ELAZIĞ 19:10 ERZİNCAN 19:10 ERZURUM 19:03 ESKİŞEHİR 19:46 GAZİANTEP 19:15 GİRESUN 19:16 GÜMÜŞHANE 19:11 HAKKARİ 18:50 HATAY 19:19 ISPARTA 19:43 MERSİN 19:26 İSTANBUL 19:54 İZMİR 19:58 KARS 18:57 KASTAMONU 19:35 KAYSERİ 19:25 KIRKLARELİ 20:02 KIRŞEHİR 19:31 KOCAELİ 19:50 KONYA 19:36 KÜTAHYA 19:48 MALATYA 19:13 MANİSA 19:57 KAHRAMANMARAŞ 19:17 MARDİN 19:02 MUĞLA 19:51 MUŞ 19:01 NEVŞEHİR 19:28 NİĞDE 19:27 ORDU 19:18 RİZE 19:08 SAKARYA 19:48 SAMSUN 19:25 SİİRT 18:58 SİNOP 19:31 SİVAS 19:20 TEKİRDAĞ 20:00 TOKAT 19:23 TRABZON 19:11 TUNCELİ 19:09 ŞANLIURFA 19:09 UŞAK 19:49 VAN 18:53 YOZGAT 19:29 ZONGULDAK 19:43 AKSARAY 19:30 BAYBURT 19:08 KARAMAN 19:32 KIRIKKALE 19:34 BATMAN 19:01 ŞIRNAK 18:55 BARTIN 19:41 ARDAHAN 18:59 IĞDIR 18:52 YALOVA 19:52 KARABÜK 19:40 KİLİS 19:16 OSMANİYE 19:19 DÜZCE 19:45





Berat Kandili orucu ile ilgili ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte, Peygamber Efendimizin şu hadisi konuyu açıklar nitelikte olmakta;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim"

BERAT KANDİLİ HAKKINDA

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Beratın ilk şartı, kimlerden ve nelerden uzak duracağımızı; kimlere ve nelere yakın olacağımızı bilmektir. Bu itibarla Berat, ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan "berat etmek" için eşsiz bir fırsattır.

Kulluk yolculuğumuzdaki değişim ve dönüşümün en önemli işaretini resmeden berat, kişinin doğuştan günahlardan berî olduğunu bize haber veren önemli bir müjdedir.

Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan; diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır.