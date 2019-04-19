19 Nisan akşam namazı saat kaçta? İstanbul ve il il iftar vakti saat kaçta? (Diyanet namaz vakitleri)

Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Berat Kandili'ni oruç tutarak idrak eden İslam alemi, iftar saatini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitlerinde, il il akşam namazı saati görülebiliyor. Peki, İstanbul başta olmak üzere il il akşam namazı saat kaçta? İftar saat kaçta yapılacak? İşte 19 Nisan il il akşam namazı vakitleri...
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İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? (AKŞAM NAMAZI SAATİ)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, 19 Nisan il il akşam namazı vakitleri şu şekildedir;
|İL
|AKŞAM
|ADANA
|19:23
|ADIYAMAN
|19:12
|AFYONKARAHİSAR
|19:44
|AĞRI
|18:56
|AMASYA
|19:26
|ANKARA
|19:37
|ANTALYA
|19:41
|ARTVİN
|19:03
|AYDIN
|19:54
|BALIKESİR
|19:56
|BİLECİK
|19:49
|BİNGÖL
|19:05
|BİTLİS
|18:58
|BOLU
|19:43
|BURDUR
|19:44
|BURSA
|19:52
|ÇANAKKALE
|20:03
|ÇANKIRI
|19:35
|ÇORUM
|19:29
|DENİZLİ
|19:49
|DİYARBAKIR
|19:05
|EDİRNE
|20:05
|ELAZIĞ
|19:10
|ERZİNCAN
|19:10
|ERZURUM
|19:03
|ESKİŞEHİR
|19:46
|GAZİANTEP
|19:15
|GİRESUN
|19:16
|GÜMÜŞHANE
|19:11
|HAKKARİ
|18:50
|HATAY
|19:19
|ISPARTA
|19:43
|MERSİN
|19:26
|İSTANBUL
|19:54
|İZMİR
|19:58
|KARS
|18:57
|KASTAMONU
|19:35
|KAYSERİ
|19:25
|KIRKLARELİ
|20:02
|KIRŞEHİR
|19:31
|KOCAELİ
|19:50
|KONYA
|19:36
|KÜTAHYA
|19:48
|MALATYA
|19:13
|MANİSA
|19:57
|KAHRAMANMARAŞ
|19:17
|MARDİN
|19:02
|MUĞLA
|19:51
|MUŞ
|19:01
|NEVŞEHİR
|19:28
|NİĞDE
|19:27
|ORDU
|19:18
|RİZE
|19:08
|SAKARYA
|19:48
|SAMSUN
|19:25
|SİİRT
|18:58
|SİNOP
|19:31
|SİVAS
|19:20
|TEKİRDAĞ
|20:00
|TOKAT
|19:23
|TRABZON
|19:11
|TUNCELİ
|19:09
|ŞANLIURFA
|19:09
|UŞAK
|19:49
|VAN
|18:53
|YOZGAT
|19:29
|ZONGULDAK
|19:43
|AKSARAY
|19:30
|BAYBURT
|19:08
|KARAMAN
|19:32
|KIRIKKALE
|19:34
|BATMAN
|19:01
|ŞIRNAK
|18:55
|BARTIN
|19:41
|ARDAHAN
|18:59
|IĞDIR
|18:52
|YALOVA
|19:52
|KARABÜK
|19:40
|KİLİS
|19:16
|OSMANİYE
|19:19
|DÜZCE
|19:45
Berat Kandili orucu ile ilgili ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte, Peygamber Efendimizin şu hadisi konuyu açıklar nitelikte olmakta;
"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim"
BERAT KANDİLİ HAKKINDA
Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Beratın ilk şartı, kimlerden ve nelerden uzak duracağımızı; kimlere ve nelere yakın olacağımızı bilmektir. Bu itibarla Berat, ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan "berat etmek" için eşsiz bir fırsattır.
Kulluk yolculuğumuzdaki değişim ve dönüşümün en önemli işaretini resmeden berat, kişinin doğuştan günahlardan berî olduğunu bize haber veren önemli bir müjdedir.
Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan; diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır.
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