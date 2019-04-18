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  • 18.04.2019 15:24
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 15:58

Son dakika: 'nda et yüklü TIR devrildi

Çatalca 'nda devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeler Mevkii Edirne İstikameti'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İmam Dedeman'ın kullandığı et yüklü TIR, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

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