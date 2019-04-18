Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeler Mevkii Edirne İstikameti'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İmam Dedeman'ın kullandığı et yüklü TIR, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeler Mevkii Edirne İstikameti'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İmam Dedeman'ın kullandığı et yüklü TIR, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
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