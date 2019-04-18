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  • 19.04.2019 06:44
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 06:47

Son dakika: 'ta feci ! Ölü ve yaralı var...

'ta meydana gelen trafik sında otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Beşiktaş'ta feci kaza! Ölü ve yaralı var...



Kaza, saat 03.30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaşistikametine doğru ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 KK 7771 plakalı otomobil, Kabataş Lisesi yakınlarında önünde bulunan taksiyi sollamak istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen ve 34 SG 2722 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savulup ağaca çarparak feci şekilde yaşamını yitirdi.

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