



Kaza, saat 03.30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaşistikametine doğru ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 KK 7771 plakalı otomobil, Kabataş Lisesi yakınlarında önünde bulunan taksiyi sollamak istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen ve 34 SG 2722 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savulup ağaca çarparak feci şekilde yaşamını yitirdi.