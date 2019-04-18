UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından, tarihi ören yeri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın bilinen en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi gezen yerli ve yabancı turistler, daha sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl'e geçerek burada manevi atmosferi teneffüs ediyor. Hazreti İbrahim ve daha birçok peygambere ev sahipliği yapan kent 'Peygamberler Şehri' diye adlandırılırken, dünyanın önemli inanç merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisi gün geçtikçe artıyor. Otellerde de doluluk oranının yüzde yüz seviyelerine ulaştığı belirtildi. Otel sahipleri ve turist rehberleri, turizmin 12 aya yayılması için çalışmalar yapılması gerektiğini aktardı.