Hadi ipucu sorusu Mandıra Filozofu filminden geliyor. Filmde 'Ben çalışmaya karşıyım' replipiyle tanınan oyuncu ipucu sorusunda yer aldı. Bu oyuncu aynı zamanda bu filmin yönetmenliğini de yapmıştır. 2015 yapımı Mandıra Filozofu filminde 'Ben çalışmaya karşıyım' diyen oyuncu ve yönetmen kimdir? İşte 17 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (17 NİSAN 2019)

Soru: Mandıra Filozofu filminde 'Ben çalışmaya karşıyım' diyen oyuncu kimdir?

Cevap: MİTHAT CAN SAÇINTI

MİTHAT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968 tarihinde Çorum, Sungurlu'da doğmuştur. Babasının astsubay olması ve tayinleri dolayısı ile ilkokulu 7 ayrı okulda, Ortaokulu Doğubeyazıt'ta, liseyi İstanbul Kartal'da bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'te çalışmaya başlayınca okulu terketti. Daha okurken, "Yarın", "Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. İstanbul Kartal'da eski bir kayıkhaneden Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'na çevryatro yaptı. İlk oyunları "Gadot geldi" olmuştu. Senaristliğe 1990 yılında Levent Kırca'nın yanında başladı. On sene Levent Kırca'nınOlacak O kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı.

1993 yılında Atv'nin kuruluşunda development bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine "Geldiler" isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te "Aranan Adam" adında bir gırgır programı yaptı.

Sinema ve dizi senaryolarının dışında, zihni sinir projeleri, şakamera, şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı.

Senaryosuna imza attığı tv yapımlarından bazıları: olacak o kadar, şakamera, yakaladık şakaladık, geldiler, Walt Disney club, zihni sinir proceleri, biz boşanıyoruz, şöhretler kebapçısı, aranan adam.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, veAyda Aksel paylaştı.

Müfit Can Saçıntı, Çiğdem hanım ile evlidir. Duru (d.2002) adında bir kızı vardır.

Tiyatro Oyunları:

Keloğlan He-Man'e Karşı

Hangi Yüzle

Üç Baba Hasan

Öteki Türkiye

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2014 - Yengen Ve Şengen (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu

2011 - Seksenler

Oyunculuk Yaptığı Filmler :

2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Mustafa Ali) (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu (Mustafa Ali) (Sinema Filmi)

2011 - Babam Sağolsun (Mustafa Ali) (TV Dizisi)

2010 - 2012 - Çocuklar Duymasın (Mustafa Ali)(TV Dizisi)

1997 - Kuşatma Altında Aşk (Yorgo'nun Uşağı)(Sinema Filmi)

Senaryosunu Yazdığı Filmler :

2012 - Zengin Kız Fakir Oğlan (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2010 - 2013 - Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)

2010 - Bana Bunlarla Gel (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi)

2008 - Paramparça Aşklar (TV Dizisi)

2007 - Hayat Apartmanı (TV Dizisi)

2005 - Emret Komutanım (TV Dizisi)

2004 - Biz Boşanıyoruz (TV Dizisi)

2004 - Şöhretler Kebapçısı (TV Dizisi)

2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)

2001 - Son

1998 - Güldüren Cazibe

1986 - Olacak O Kadar