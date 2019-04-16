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  • 16.04.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 10:55

ipucu sorusu: Türkiye'de çocukların yüzde kaçı eğitim alamamaktadır? 16 Nisan

Türkiye'de eğitim çağına gelmiş olan ancak eğitim alamayan çocuklar ipucu sorusunda yer aldı. 10 bin TL ödülü ile takipçilerinin karşısına çıkacak olan Hadi'nin yayınladığı ipucu sorusunun cevabı nedir? Türkiye'de çocukların yüzde kaçı eğitim alamamaktadır? İşte 16 Nisan sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı mobil bilgi yarışmsı Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ipucumuz 'ndan geliyor! Türkiye'de okul çağına gelen çocukların yüzde kaçı eğitim alamamaktadır? Cevabı bulmak ve eğitim eşitliği için çalışan Toplum Gönüllüsü gençlere destek olmak için @togvakfi hesabını takip edebilirsiniz." denildi. Peki, Türkiye'de çocukların yüzde kaçı eğitim alamamaktadır? İşte 16 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 NİSAN 2019)

Soru: Türkiye'de çocukların yüzde kaçı eğitim alamamaktadır?

Cevap: %8,5

Türkiye'de okul çağına gelen çocukların %8,5'i eğitim alamamaktadır.

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın İstanbul'da bir ofisi; Ankara ve İzmir'de koordinasyon merkezleri; Ankara, Diyarbakır, Hatay, İzmir ve Samsun'da gençlik merkezleri bulunmaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde 15 – 25 yaşları arasında mahallelerde yaşayan gençlerin kişisel gelişimini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bu merkezler gençlerin birey olarak kendi özerkliğini kazanmasını, kendi fikirlerini hayata geçirmesini ve yaşamlarını iyileştirici yeni olanaklarla tanışmasını sağlamaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde danstan fotoğrafa, müzikten ingilizceye kadar atölye çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, doğa kampları, uluslararası hareketlilik projelerine katılım gibi etkinlikler hayata geçirilmektedir.

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