Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı mobil bilgi yarışmsı Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ipucumuz Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geliyor! Türkiye'de okul çağına gelen çocukların yüzde kaçı eğitim alamamaktadır? Cevabı bulmak ve eğitim eşitliği için çalışan Toplum Gönüllüsü gençlere destek olmak için @togvakfi hesabını takip edebilirsiniz." denildi. Peki, Türkiye'de çocukların yüzde kaçı eğitim alamamaktadır? İşte 16 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 NİSAN 2019)

Soru: Türkiye'de çocukların yüzde kaçı eğitim alamamaktadır?

Cevap: %8,5

Türkiye'de okul çağına gelen çocukların %8,5'i eğitim alamamaktadır.

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın İstanbul'da bir ofisi; Ankara ve İzmir'de koordinasyon merkezleri; Ankara, Diyarbakır, Hatay, İzmir ve Samsun'da gençlik merkezleri bulunmaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde 15 – 25 yaşları arasında mahallelerde yaşayan gençlerin kişisel gelişimini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bu merkezler gençlerin birey olarak kendi özerkliğini kazanmasını, kendi fikirlerini hayata geçirmesini ve yaşamlarını iyileştirici yeni olanaklarla tanışmasını sağlamaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde danstan fotoğrafa, müzikten ingilizceye kadar atölye çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, doğa kampları, uluslararası hareketlilik projelerine katılım gibi etkinlikler hayata geçirilmektedir.