Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde tatil yapan Norveçli 2 turist, perşembe günü jandarmaya başvurarak, ATM'den para çekecekleri sırada, yardım için yanlarına gelen kişi tarafından banka kartlarının çalındığını ve hesaplarından 1000 euro çekildiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumköy bölgesinde hırsızlık başta olmak üzere çeşitli asayiş olaylarına karşı turizm sezonu öncesi faaliyete geçirilen 40 güvenlik kamerasından 200 saatlik görüntüyü izleyerek, şüphelilerin eşkalini ve kullandıkları otomobili tespit etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek, arama ve yakalama kararı çıkarılırken, otomobil cuma günü Muğla'da bulundu. Araçtaki M.A. ve Ukrayna uyruklu M.K. adlı kadın, gözaltına alındı. Yapılan aramada sanal POS cihazı, 8 bin 800 lira, peruk ve çok sayıda makyaj malzemesi ele geçirildi.

Muğla'dan Manavgat'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.A., tutuklanırken, M.K. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin otomobillerinde ele geçirilen malzemeler nedeniyle benzer suçlara karışıp, karışmadıkları araştırılıyor.