çocuk, büyük bir başarıyaimza attı. Doğaldiş macunu üretmeyibaşardı. 8'inci sınıfıöğrencisi(14),izlediği diş macunu reklamlarındanetkilenerekkendi doğal diş macununuüretmeye karar verdi.Düşüncesini kimya öğretmeniile paylaştı. 6 ay literatürçalışması yaptı. AfyonKocatepe Üniversitesi veSağlık Bilimleri ÜniversitesiDiş Fakültesi'ndekihocalardandestek alanikili, kil ve probiyotikkullanarak doğaldiş macunu üretmeyibaşardı. Akman,"Yaklaşık 6 aylıksüreçte literatür taramasıyaptık ve buprojeyi hazırladıktansonra pilot çalışmaylabu diş macununuhazırladık" diyekonuştu.öğrencisinin kendisinegeldiğinde vakit kaybetmedençalışmalarabaşladıklarını söyledi.