14 yaşındaki çocuk, büyük bir başarıya imza attı. Doğal diş macunu üretmeyi başardı. 8'inci sınıfı öğrencisi Muhammet Akman (14), izlediği diş macunu reklamlarından etkilenerek kendi doğal diş macununu üretmeye karar verdi. Düşüncesini kimya öğretmeni Yıldız Leblebicier ile paylaştı. 6 ay literatür çalışması yaptı. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Fakültesi'ndeki hocalardan destek alan ikili, kil ve probiyotik kullanarak doğal diş macunu üretmeyi başardı. Akman, "Yaklaşık 6 aylık süreçte literatür taraması yaptık ve bu projeyi hazırladıktan sonra pilot çalışmayla bu diş macununu hazırladık" diye konuştu. Leblebicier, öğrencisinin kendisine geldiğinde vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.
- Yaşam
- 15.04.2019
- Gazete
14 yaşındaki Muhammet Akman doğal diş macunu üretti
Afyonkarahisar’da 8’inci sınıf öğrencisi Muhammet Akman, 6 ay gece gündüz çalıştı. Tamamen doğal ürünler kullanarak florsuz, sağlıklı diş macunu üretmeyi başardı.
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