Kuzey bebek minik kalbi için nakil bekliyor. Küçük çocuğun durumu kritik. İzmir'de bankacılık yapan Dilşen (36) ile Ramazan Çil (38) çifti, 1 Şubat 2018'de dünyaya gelen oğulları Kuzey'i, 3 hafta önce hastaneye götürdü. Bebeğe, dünyada 300 bin doğumda bir görülen nadir kalp hastalığı 'Alcapa sendromu' teşhisi konuldu. Cihaza bağlı yaşama tutunmaya çalışan Kuzey bebek, başka bir kalbin kendisine nakil edileceği günü bekliyor. Anne Dilşen Çil, "Kuzey bir makineyle yaşama tutunuyor. Lakin Allah'ın yarattığı gibi değil hiçbir şey ve bu makinenin de süresi var. O yüzden bizim acilen bir kalp bulmamız gerekiyor. Kimin kimden önce öleceğini tabii ki bilmiyoruz, lakin ya Kuzey birilerine hayat olacak ya da Kuzey'e birileri hayat olacak. Bunun için ikinci bir aile arıyoruz" diye konuştu. Baba Ramazan Çil ise "Allah kimseye yaşatmasın. Kalp nakli bekliyoruz, umarım bir kalbimiz olur. Kuzey bekliyor direniyor. O direndiği sürece biz de buradayız" dedi.