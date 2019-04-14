Bugünkü
Takvim

’de 14 aylık bebek acil nakil bekliyor

’de 14 aylık bebek, dünyada nadir görülen bir kalp hastalığına yakalandı. Annesi, “Ya birileri ona hayat verecek ya da oğlum başkalarına” diye ağladı...

Yaşasın Kuzey!

Kuzey bebek minik kalbi için nakil bekliyor. Küçük çocuğun durumu kritik. 'de bankacılık yapan Dilşen (36) ile Ramazan Çil (38) çifti, 1 Şubat 2018'de dünyaya gelen oğulları Kuzey'i, 3 hafta önce hastaneye götürdü. Bebeğe, dünyada 300 bin doğumda bir görülen nadir kalp hastalığı 'Alcapa sendromu' teşhisi konuldu. Cihaza bağlı yaşama tutunmaya çalışan bebek, başka bir kalbin kendisine nakil edileceği günü bekliyor. Anne Dilşen Çil, "Kuzey bir makineyle yaşama tutunuyor. Lakin Allah'ın yarattığı gibi değil hiçbir şey ve bu makinenin de süresi var. O yüzden bizim acilen bir kalp bulmamız gerekiyor. Kimin kimden önce öleceğini tabii ki bilmiyoruz, lakin ya Kuzey birilerine hayat olacak ya da Kuzey'e birileri hayat olacak. Bunun için ikinci bir aile arıyoruz" diye konuştu. Baba ise "Allah kimseye yaşatmasın. bekliyoruz, umarım bir kalbimiz olur. Kuzey bekliyor direniyor. O direndiği sürece biz de buradayız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleriİzmir’de 14 aylık Kuzey bebek acil nakil bekliyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri