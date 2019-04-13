Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir çok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde yaklaşık 3-4 gündür Marmara Bölgesi başta olmak üzere sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Nisan ayına yaklaşırken soğuk havaların ve yağışların geri dönmesi, bireyleri günlük olarak 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunu araştırmaya yöneltiyor. Meteoroloji tarafından son dakika hava durumu açıklamalarını yakından takip eden vatandaşlar, gün içerisinde planlarını ona göre şekillendirebiliyor. Cumartesi günü itibariyle de İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.