Makam minderi

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Uluç Mahallesi'nde yaşayan Hülya Bozkurt (38), muhtarlık seçimine katıldı. Rakiplerini geride bırakıp muhtarlığı kazandı. Mazbatasını aldıktan sonra soluğu muhtarlık binasında aldı. Kapıyı açıp içeri girdiğinde ise bomboş bir binayla karşılaştı. Çünkü mahallenin eski muhtarı, tüm eşyaları kendisinin karşıladığı gerekçesiyle binadaki eşyaları almıştı. Tebligatları da bir koli içinde bulan Bozkurt, hiçbir eşyanın bulunmadığı binaya evinden yer minderi ve bilgisayarını getirip görevine başladı.