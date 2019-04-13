Baba yüreği!

Karaman'da Yasin Kocaoğlu (18) iki hafta önce lisede okuyan kız arkadaşını beklemek için okulunun önüne gitti. Atakan Y. (17) ile kavga etti. Kocaoğlu, kalbinden bıçaklandı. Genç kurtarılamadı. Katil zanlısı ifadesinde, Kocaoğlu'nun da birkaç kere küfrettiğini kendisini okulun önüne çağırdığını öne sürdü. Yasin, toprağa verildi. Oğlunu kaybetmenin acısına dayanamayan Durmuş Kocaoğlu, önceki gün kalp krizi geçirdi. Hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Kocaoğlu'nun bağışlanan organları iki kişiye hayat verdi.
Yasin Kocaoğlu ile babası Durmuş Kocaoğlu, iki hafta arayla hayatını kaybetti
HALİT TURAN
Yasin Kocaoğlu ile babası Durmuş Kocaoğlu, iki hafta arayla hayatını kaybetti
HALİT TURAN
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