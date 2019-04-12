Niğde'de garip olay! Makyaj yaparken yurdun penceresinden düşen öğrenci...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'nda kalan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi T.Y. (20), dengesini kaybederek pencereden düştü.
Yetkililerinin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencinin, kafatasında çatlak tespit edildi.
T.Y'nin makyaj yaparken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.