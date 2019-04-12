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  • 12.04.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 22:20

Niğde'de garip olay! Makyaj yaparken yurdun penceresinden düşen öğrenci...

Niğde'de, kaldığı yurdun 2'nci kat penceresinde makyaj yapan öğrenci düşerek yaralandı.

Makyaj yaparken pencereden düştü

merkez kampüsündeki Sultan 2. Kılıçarslan 'nda kalan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi T.Y. (20), dengesini kaybederek pencereden düştü.

Yetkililerinin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencinin, kafatasında çatlak tespit edildi.

T.Y'nin makyaj yaparken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

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