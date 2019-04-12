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  • 12.04.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 18:11

seçim sonuçları! Yeni yerel seçim ne zaman yapılacak?

AK Parti'nin Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaptığı itiraz kabul edildi. Keskin'de yeniden seçim yapılacak. Peki, 31 Mart Kırıkkale seçim sonuçları ne olmuştu? Peki, 'de yeni yerel seçim ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

31 Mart Kırıkkale Keskin seçim sonuçları!

AK Parti'nin Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaptığı itiraz kabul edildi. Keskin'de yeniden seçim yapılacak. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından insanlar "31 Mart Kırıkkale seçim sonuçları ne olmuştu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 'de yeni yerel seçim ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

KIRIKKALE KESKİN'DE YENİ YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Kırıkkale Keskin'de yeni yerel seçimin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

KIRIKKALE 31 MART SEÇİM SONUÇLARI

Necati Alsancak, İyi Parti: 1.806 OY, %34,75
Dede Yıldırım, AK Parti: 1.800 OY, %34,64
Mustafa Alp Silsüpüroğlu: MHP 1.575 OY, %30,31
Faruk Korkmaz, Saadet Partisi: 12 OY, %0,23
İsmail Hakkı Akçin: BTP, 4 OY

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