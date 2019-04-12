İrlanda bayrağında hangi renkler bulunur?

İrlanda bayrağında bulunan renkler şu sıralar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, İrlanda'nın bayrağında hangi renkler bulunmaktadır. İşte İrlanda bayrağının renkleri...

İRLANDA BAYRAĞINDA HANGİ RENKLER BULUNUR?

İrlanda bayrağı yeşil, beyaz ve turuncu olmak üzere üç eşit dikey şeritten oluşmaktadır. Bayrak daha kısa ve renkleri yer değiştirilmiş şekli olan Fil Dişi Sahilleri bayrağına benzemektedir; Bayrak ayrıca yeşil, beyaz ve kırmızı renkli İtalya bayrağına da benzemektedir. Bayrağın yeşil kısmı katolikleri temsil eder.

İRLANDA HAKKINDA

İrlanda ya da resmi adıyla İrlanda Cumhuriyeti, kuzeybatı Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Büyük Britanya'nın batısındaki İrlanda Adası'nın yaklaşık altıda beşini kaplamaktadır.

Kuzey doğusunda, Birleşik Krallık'a bağlı olan Kuzey İrlanda ile komşu olan İrlanda'nın batısı Atlas Okyanusu, doğusu İrlanda Denizi, güneydoğusu St George Kanalı, güneyi ise Kelt Denizi ile çevrilidir. Ülke, parlamenter demokrasi ve anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir.

6 Aralık 1921'de İngiliz-İrlanda Antlaşması gereğince, Serbest İrlanda Devleti adıyla İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı bir dominyon olarak kuruldu. Antlaşmanın yürürlük tarihinden 1 yıl sonra (6 Aralık 1922) tam bağımsızlığa kavuşmuştur.

Ülke, 1 Ocak 1973'ten beri Avrupa Birliği üyesidir.