Vatandaşların şu sıralar merakla araştırdığı sorular arasında "Osmanlı'da mali kayıtların tutulduğu şifreli yazı türü hangisidir?" sorusu yer alıyor. Peki, bu sorunun yanıtı ne? İşte cevabı...

OSMANLI'DA MALİ KAYITLARIN TUTULDUĞU ŞİFRELİ YAZI TÜRÜ HANGİSİDİR?

Osmanlı Devleti'nde mali kayıtların tutulduğu şifreli yazı türünün adı siyakattır.

SİYAKAT NEDİR?

Genellikle devlet dairelerinde kullanılmış bir yazı türüdür. Kûfîye benzer, satırları dar, harfleri noktasız olarak yazılan, Osmanlı Türklerine özgü bir tür resmî yazıya verilen addır.

Sözlükte "anlatım biçimi sözün gelişi, sözün kesintisiz birbirini takip etmesi; tarz, tertip, nizam" anlamlarına gelen siyâk kelimesinden siyâkat arşiv belge ve kayıtlarında okunması çok güç, girift, sanat özelliği taşımayan bir eski yazı türüdür. Siyâkatle yazılmış bir metnin ancak sözün gelişinden okunabilmesi sebebiyle bu adı almış olabileceği ileri sürülmüştür. Siyâkat yazısının oluşumunda devletin güvenliği, önemli bilgilerin gizli tutulmasının gözetilmesi yanında kayıtların hızlı yazılması ve olduğundan daha kısa yer tutması isteği ve ihtiyacı da etkili olmuştur.