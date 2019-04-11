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  • Son Güncelleme: 12.04.2019 07:09

'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan 2019

12 Nisan 2019 Cuma son dakika tahminleri... Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklanan hava durumu tahminlerinde birçok il için uyarısında bulunuldu. Özellikle öğlen saatlerinden sonra başlayacak yağışla birlikte rüzgarın da etkisini göstereceği açıklanırken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 12 Nisan 2019 Cuma Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevreleri ve Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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