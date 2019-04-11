Yengesini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay geçen yıl Antalya'da yaşandı. Mehmet Çetin (47), yengesi Ekaterina Çetin'i (34) boğarak, öldürdü. Teslim olan katil zanlısı, ağabeyi ve yengesinin boşanma aşamasında olduğunu, yengesini birkaç defa başka erkeklerle kafeteryada otururken gördüğünü öne sürdü.
CİNAYET İÇİN HAZIRLIK!
Olayı ise şöyle anlattı: "Bakkaldan birkaç ameliyat eldiveni aldım. Eldivenleri alma amacım direnirse öldürmek içindi. Kendisine 'Yaşantına dikkat et, başkaları ile görüşeceksen bile boşanma olsun, ondan sonra ne yaparsan yap' dedim. 'Seni ilgilendirmez, hayat benim hayatım istediğimi yaparım' diye cevap verdi. Sinirlenip boğdum. Daha sonra teslim oldum." Çetin, son sözünün sorulması üzerine pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadan 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
CİNAYET İÇİN HAZIRLIK!
Olayı ise şöyle anlattı: "Bakkaldan birkaç ameliyat eldiveni aldım. Eldivenleri alma amacım direnirse öldürmek içindi. Kendisine 'Yaşantına dikkat et, başkaları ile görüşeceksen bile boşanma olsun, ondan sonra ne yaparsan yap' dedim. 'Seni ilgilendirmez, hayat benim hayatım istediğimi yaparım' diye cevap verdi. Sinirlenip boğdum. Daha sonra teslim oldum." Çetin, son sözünün sorulması üzerine pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadan 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
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