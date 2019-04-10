Tetikçi kafeste

uyuşturucu baronu'nin kızı'ye yönelik suikastı azmettirdiği iddiasıyla aranırken, geçen pazar'de öldürülen'a silahlı saldırı düzenleyen tetikçi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi Polisleri, Bağdat Caddesi'nde saatsıralarında yaşanan cinayetin ardından silahı kullanan tetikçinin kaçtığı istikameti tespit etti. Katil zanlısının olayın ardından taksiyle kaçtığı belirlendi.Zanlının, taksiyle'ya kaçtığı tespit edildi. Taksiyi bulan ekipler, sürücünün ifadesini aldı. Takside incelemeler yapıldı ve araçta zanlının parmak izleri bulundu. Kimliği belirlenen tetikçinin olay yerine başka bir araçla geldiği, bir kişi tarafından caddeye bırakıldıktan sonra infazı gerçekleştirdiği saptandı. Organize Suçlar Şubesi de Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de operasyon düzenledi. Cinayeti işleyen tetikçi ve onu olay yerine araçla bıraktığı belirlenen suç ortağı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı suç aleti silah da ele geçirildi. Operasyonda bir silah daha bulundu. Olay yerinde bulunan boş kovanlar ve mermi çekirdekleri ile karşılaştırılacak olan ruhsatsız silahlar, balistik inceleme için Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Cinayeti planlı işlediği tespit edilen katil zanlısı tetikçinin, İlhan Ünğan'ı dört gün boyunca takip ettiği iddia ediliyor...göre 2014'te İlhan Ünğan, ağabeyi Orhan Ünğan ve İran asıllı Çetin Koç'a ait olduğu söylenen 2 ton eroin'da ele geçirildi. Üçlü, kendilerini Zindaşti'nin ihbar ettiğinden şüphelendi. Bir süre sonra da Naci Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç, suıkaste kurban gitti. Bu olaylardan sonra birkaç cinayet daha işlendi. Son olarak İlhan Ünğan'ın infazı ise okları tekrar'ye çevirdi. İlhan Ünğan 2017'de avukatı aracılığıyla savcılığa dilekçe vermişti. Ünğan dilekçede, Zindaşti'nin iki tetikçi tuttuğunu ve kendisini öldüreceğini söylemişti...