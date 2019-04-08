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Rockçı Metin Türkcan eski eşine çocuğun velayetini almak için dava açtı

Rockçı Metin Türkcan, eski eşi Deniz Gönen Özdemir’den olan çocuğun velayetini almak için dava açtı. Boşanma sürecinde aldatıldığını açıkladı...

Evladımı bı'rock' mam
Türkiye'nin en iyi rock gitaristlerinden Aslan Metin Türkcan, eski eşi Deniz Gönen Özdemir'den olan müşterek çocuğun velayetini almak için 7 ay önce dava açtı. 5 yıllık evliliğin ardından 3 yıl önce gerçekleşen boşanma sürecinde eski eşinin kendisini aldattığını ve şimdi evlendiği Ali Özdemir'den bir çocuğu daha olduğunu iddia etti. Türkcan, nüfusuna kaydettirdiği ikinci çocuk için soybağının reddi davası açtığını, Özdemir'in de çocuğu nüfusuna almak istediğini belirtti. Özdemir'in avukatı da, "Herhangi bir aldatma ve sadakatsizlik yoktur. Boşanmadan bir yıl önce taraflar ayrı yaşamaya başlamışlardır. Davacı da birçok kez başkalarıyla ilişkiler yaşamıştır. Dava reddedilsin" dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

ALİ OKTAY

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