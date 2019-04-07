Şahin gözlü

Cezaevi firarisini, arkasında saf tutan polis müdürü tanıdı. Olay önceki gün Amasya'da yaşandı. Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin, cuma namazı kılmak için 55 Evler Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Camii'ne gitti. Arkasında saf tuttuğu kişinin, 14 ayrı suçtan poliste kaydı bulunan ve yarı açık cezaevinden firar eden Atilla K. olduğunu fark etti. Polis memurlarını uyardı. Ekipler, Atilla K.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari, tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Yaşam
- 07.04.2019
- Gazete
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