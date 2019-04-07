Rahat drone

Antalya'da amatör balıkçıların uğrak yeri haline haline gelen falezler, bu sefer gençlerin piknik ve manzara adresi oldu. 30 metrelik uçurumda gelip piknik yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi. Gençlerin kendilerini drone ile çeken gazetecilerin kameralarına yaptıkları hareketlerse ortaya komik görüntüler çıkardı.
- Yaşam
- 07.04.2019
- Gazete
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