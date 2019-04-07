Rahat drone 30 metrelik uçurumun kenarında piknik yapan gençler, ölümle burun buruna geldi.

Antalya'da amatör balıkçıların uğrak yeri haline haline gelen falezler, bu sefer gençlerin piknik ve manzara adresi oldu. 30 metrelik uçurumda gelip piknik yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi. Gençlerin kendilerini drone ile çeken gazetecilerin kameralarına yaptıkları hareketlerse ortaya komik görüntüler çıkardı.