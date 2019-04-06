Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.04.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 18:27

Van'daki de cezaevinden firar etti! Öyle bir yerde yakalandı ki...

Van'da, 2011 yılında meydana gelen de cezaevinden firar eden İ.Y., Başkele ilçesindeki evinde yaptığı gizli bölmede yakalandı.



Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, uyuşturucu suçundan Van M Tipi Cezaevi'nde kalan İ.Y. firar etti. İ.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriVan'daki depremde cezaevinden firar etti! Öyle bir yerde yakalandı ki...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri