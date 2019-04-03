Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kamu kurumunda memur olarak çalışan 34 yaşındaki Turgay Baş, dört yıl önce Konya'dan aldığı 1999 model Toros model otomobilini evinin bir odasında saklıyor.
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kamu kurumunda memur olarak çalışan 34 yaşındaki Turgay Baş, dört yıl önce Konya'dan aldığı 1999 model Toros model otomobilini evinin bir odasında saklıyor.
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