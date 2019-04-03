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  • 03.04.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 15:49

'da akılamaz tutku! Arabası ile birlikte yaşıyor

'da 34 yaşındaki görenleri hayrete düşüren olaya bir olaya imzasını attı. Turgay Baş, 4 yıl önce Konya'dan altığı 1999 model Toros otomobili ile adeta aşk yaşıyor. Onu evinin içinde tutan, yağmurda dışarı çıkarmayan Turgay Baş, arabasını ailesinin bir ferdi olarak tanımlıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kamu kurumunda memur olarak çalışan 34 yaşındaki Turgay Baş, dört yıl önce Konya'dan aldığı 1999 model Toros model otomobilini evinin bir odasında saklıyor.

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