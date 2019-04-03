Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı mobil yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Sinema meraklıları burada mı? Russell Crowe'un yönettiği "Son Umut" filminde Cem Yılmaz'ın söylediği şarkının ismi nedir, biliyor musunuz?" denildi. Peki, Son Umut filminde Cem Yılmaz'ın söylediği şarkı nedir? İşte 3 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (3 NİSAN 2019)

Soru: Son Umut filminde Cem Yılmaz'ın söylediği şarkı nedir?

Cevap: HEY ONBEŞLİ

HEY ONBEŞLİ SÖZLERİ

Hey onbeşli onbeşli

Tokat yolları taşlı

Onbeşliler gidiyor

Kızların gözü yaşlı

Aslan yârim kız senin adın hediye

Ben dolandım sen de dolan gel gediye

Fistan aldım endazesi on yediye

Giderim elinizden

Kurtulam dilinizden

Yeşil baş ördek olsam

Su içmem gölünüzden

Aslan yârim kız senin adın Hediye

Ben dolandım sen de dolan gel gediye

Fistan aldım endazesi on yediye

Gidiyom gidemiyom

Sevdim terkedemiyom

Sevdiğim pek gönüllü

Gönlünü edemiyom

Aslan yârim kız senin adın hediye

Ben dolandım sen de dolan gel gediye

Fistan aldım endazesi on yediye

TÜRKÜ HAKKINDA

Hey Onbeşli, ilk olarak Tokat yöresinde Çanakkale Savaşı'nda cephede hayatını kaybedenler için söylenen ağıt günümüze dek Türk Halk Müziği olarak seslendirilmiştir.

I. Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı İmparatorluğu'nun cephe hattında savaşacak yeteri kadar askeri olmadığı için ve Çanakkale Savaşı sırasında, İtilaf Devletlerinin Nisan 1915'ten itibaren kara çıkartmasına başlamalarıyla birlikte cephede savaşacak daha çok takviye kuvvetlere ihtiyaç olunmuş Sultan V. Mehmet Reşad 27 Mayıs 1915'te bir emir yayınlayarak lise talebelerini de cepheye çağırmak zorunda kalmıştı. Hey Onbeşli türküsü de henüz 15'li yaşlarda olan bu çocuk askerler için yazılmış bir ağıt olarak günümüze kadar geldi. Türkünün sözlerinde Tokat'tan cepheye katılan çocuk askerler konu edinilmiştir.