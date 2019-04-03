Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı mobil yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Sinema meraklıları burada mı? Russell Crowe'un yönettiği "Son Umut" filminde Cem Yılmaz'ın söylediği şarkının ismi nedir, biliyor musunuz?" denildi. Peki, Son Umut filminde Cem Yılmaz'ın söylediği şarkı nedir? İşte 3 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU (3 NİSAN 2019)
Soru: Son Umut filminde Cem Yılmaz'ın söylediği şarkı nedir?
Cevap: HEY ONBEŞLİ
HEY ONBEŞLİ SÖZLERİ
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler gidiyor
Kızların gözü yaşlı
Aslan yârim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
Giderim elinizden
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
Gidiyom gidemiyom
Sevdim terkedemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Gönlünü edemiyom
Aslan yârim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
TÜRKÜ HAKKINDA
Hey Onbeşli, ilk olarak Tokat yöresinde Çanakkale Savaşı'nda cephede hayatını kaybedenler için söylenen ağıt günümüze dek Türk Halk Müziği olarak seslendirilmiştir.
I. Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı İmparatorluğu'nun cephe hattında savaşacak yeteri kadar askeri olmadığı için ve Çanakkale Savaşı sırasında, İtilaf Devletlerinin Nisan 1915'ten itibaren kara çıkartmasına başlamalarıyla birlikte cephede savaşacak daha çok takviye kuvvetlere ihtiyaç olunmuş Sultan V. Mehmet Reşad 27 Mayıs 1915'te bir emir yayınlayarak lise talebelerini de cepheye çağırmak zorunda kalmıştı. Hey Onbeşli türküsü de henüz 15'li yaşlarda olan bu çocuk askerler için yazılmış bir ağıt olarak günümüze kadar geldi. Türkünün sözlerinde Tokat'tan cepheye katılan çocuk askerler konu edinilmiştir.
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