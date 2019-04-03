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  • 04.04.2019 02:12
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 02:12

Başkent’te gecekondu alev alev yandı

’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir gecekondunun çatısında çıktı.  Alevlerin söndürüldüğü gecekondu, kullanılamaz hale geldi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te gecekondu alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde 'nın Çankaya İlçesi Mürsel Uluç Mahallesi 942. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre gecekonduda kimsenin olmadığı tespit edildi.

Alevlerin söndürüldüğü gecekondu, kullanılamaz hale geldi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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