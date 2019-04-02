Ramazan ayı ne zaman? İslam alemi tarafından bugün idrak edilecek Miraç Kandili ile birlikte Ramazan ayı ve Kadir gecesi ne zaman sorusu akıllara geldi. Ramazan ayına çok kısa bir süre kaldı. Kadir gecesi ise Ramazan ayı içerisinde bulunuyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Kadir Gecesi ne zaman? İşte 2019 Diyanet'in resmi dini günler listesi...

2019 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2019 yılında Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı ise 4 Mayıs Salı günü başlayacak. Tatilciler Ramazan bayramı tatilini de merak ediyorlar. Ramazan bayramı tatili ise arefe günü ile birlikte 3,5 gün olacak gibi gözüküyor.

2019 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan ve fecre kadar devam selam ve esenlik dolu bir gece olan Kadir Gecesi'nin bu yıl ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Ramazan ayının 27. gecesi İslam aleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 31 Haziran Cuma günü idrak edilecek.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmette iner, Kuran okunduğu zaman melekler yeryüzüne inerler. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gece selamet gecesidir. Şeytan bu gece Müslümanlara kötülük yapmaya ve eziyet vermeye güç yetiremez. Bu gece çakıl tanelerinden daha çok sayıda melekler yeryüzüne inerler. Bu gece ibadet edip, gündüz oruç tutmak, gece kıyam etmek (geceyi ibadetle geçirmek) bin aydan daha hayırlıdır.

KADİR GECESİ NELER YAPMALIYIZ?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.