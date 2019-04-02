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  • 02.04.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 10:22

ipucu sorusu 2 Nisan: Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sloganı nedir?

ipucu sorusu Tolum Gönüllüleri Vakfı'ndan geliyor. Bugün 12.30'da yapılacak yarışmada ödül 10 bin TL olacak. İpucu sorusu olarak birçok konuda çalışan 'nın sloganı soruldu. Peki, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sloganı nedir? İşte 2 Nİsan sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

ipucu sorusu yayınlandı. 10 bin TL ödüllü Hadi yarışmasının ipucu sorusu için yapılan açıklamada "Bugün ipucumuz 'ndan geliyor! Gençlerin çevrelerindeki sorunlara yaratıcı çözümler ürettiği; doğayı korumak, köy okullarının şartlarını iyileştirmek, eğitim eşitliği sağlamak gibi birçok konuda çalışan Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sloganı nedir?" denildi. Peki, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sloganı nedir? İşte 2 Nisan sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (2 NİSAN 2019)

Soru: Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sloganı nedir?

Cevap: GENÇLİĞİN GÜCÜ ADINA!

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın İstanbul'da bir ofisi; Ankara ve İzmir'de koordinasyon merkezleri; Ankara, Diyarbakır, Hatay, İzmir ve Samsun'da gençlik merkezleri bulunmaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde 15 – 25 yaşları arasında mahallelerde yaşayan gençlerin kişisel gelişimini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bu merkezler gençlerin birey olarak kendi özerkliğini kazanmasını, kendi fikirlerini hayata geçirmesini ve yaşamlarını iyileştirici yeni olanaklarla tanışmasını sağlamaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde danstan fotoğrafa, müzikten ingilizceye kadar atölye çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, doğa kampları, uluslararası hareketlilik projelerine katılım gibi etkinlikler hayata geçirilmektedir.

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