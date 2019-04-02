Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 10 bin TL ödüllü Hadi yarışmasının ipucu sorusu için yapılan açıklamada "Bugün ipucumuz Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geliyor! Gençlerin çevrelerindeki sorunlara yaratıcı çözümler ürettiği; doğayı korumak, köy okullarının şartlarını iyileştirmek, eğitim eşitliği sağlamak gibi birçok konuda çalışan Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sloganı nedir?" denildi. Peki, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sloganı nedir? İşte 2 Nisan Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (2 NİSAN 2019)

Soru: Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sloganı nedir?

Cevap: GENÇLİĞİN GÜCÜ ADINA!

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın İstanbul'da bir ofisi; Ankara ve İzmir'de koordinasyon merkezleri; Ankara, Diyarbakır, Hatay, İzmir ve Samsun'da gençlik merkezleri bulunmaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde 15 – 25 yaşları arasında mahallelerde yaşayan gençlerin kişisel gelişimini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bu merkezler gençlerin birey olarak kendi özerkliğini kazanmasını, kendi fikirlerini hayata geçirmesini ve yaşamlarını iyileştirici yeni olanaklarla tanışmasını sağlamaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde danstan fotoğrafa, müzikten ingilizceye kadar atölye çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, doğa kampları, uluslararası hareketlilik projelerine katılım gibi etkinlikler hayata geçirilmektedir.