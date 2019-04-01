Dualarla ‘Erdoğan’ dedi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkeze 35 km mesafedeki Binekli Mahallesinde yaşayan 125 yaşındaki Hodi Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ederek, oyunu kullandı... Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olan ve Arapça konuşan Hodi Gürkan, "Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu seçimlerde de kazasız belasız Erdoğan kazanır. İnşallah 130 yaşını görürüm ve bir kez daha Erdoğan'a oy veririm" diye konuştu.
- Yaşam
- 01.04.2019
- Gazete
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