KIRGIZİSTAN'ın Oş şehrinde yaşayan Aamatbek Chokoltaev son dönemlerde böbrek yetmezliği nedeniyle ölmek üzere iken son şans Türkiye'ye geldi. İstinye Üniversitesi Hastanesi Bahçeşehir Hastanesi'nde Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan'a muayene oldu. Kendisine böbrek nakli olması gerektiği bilgisi verildi. Gelişmelerin ardından Aamatbek Chokoltaev'in babası Zhunusalı Chokoltaev de İstanbul'a gelerek oğluna böbreğini vermek istediğini söyledi. Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından geçen yıl 24 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda baba Zhunusalı'den alınan böbrek oğlu Aamatbek'e nakledildi. Ölümü beklerken nakil ile bir anda sağlığına kavuşan Kırgız baba ve oğul ülkesine döndü. Hastalığı nedeni ile baba olmaktan korkan Aamatbek Chokoltaev'in bir yıl sonra nakil olduğu 24 Mart tarihinde bir oğlu dünyaya geldi. Kırgız baba oğlunun ismini böbrek naklini yapan Prof. Dr. Ayhan Dinçkan'ın ismini verdi. Kırgız doğum belgesini de doktoruna WhatsApp üzerinden resmini göndererek, "Yaşamak, baba olmak güzel şey" mesajını çekti.



ERDOĞAN ÖZTÜRK

Bu jest karşısında çok mutlu olan Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, "Organ nakli ile sadece yaşam süresi değil, anne baba olmak gibi sosyal yaşamın tüm güzellikleri sizinle. Hayat paylaştıkça güzel" diyerek hastasına teşekkür etti.