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  • 29.03.2019 20:55
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 20:55

’in ilk albümünde hangi şarkılar yer alıyor?

'in ilk albümü son zamanlarda merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok kişi merakla Haluk Levent’in ilk albümünde hangi şarkılar yer alıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Haluk Levent’in ilk albümünde hangi şarkılar yer alıyor?

'in ilk albümü şu sıralar merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Haluk Levent'in ilk albümünün adı Yollarda/Bu Ateş Sönmez'dir. Peki, ünlü sanatçı Haluk Levent'in ilk albümünde hangi şarkılar yer alıyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

HALUK LEVENT'İN İLK ALBÜMÜNDE HANGİ ŞARKILAR YER ALIYOR?

Yollarda / Bu Ateş Sönmez, Haluk Levent'in ilk albümüdür. 1993'te satışa çıkarılmıştır.

ŞARKI LİSTESİ

Yollarda Bulurum Seni
Ankara
Baban Yine Eve Dönecek
Akdeniz Akşamları
Rinna Nay/Deniz Üstü
Bu Ateş Sönmez
Bosna
Hasretim Sana
Alışamadım
Serseri

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