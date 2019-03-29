Haluk Levent'in ilk albümü şu sıralar merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Haluk Levent'in ilk albümünün adı Yollarda/Bu Ateş Sönmez'dir. Peki, ünlü sanatçı Haluk Levent'in ilk albümünde hangi şarkılar yer alıyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
HALUK LEVENT'İN İLK ALBÜMÜNDE HANGİ ŞARKILAR YER ALIYOR?
Yollarda / Bu Ateş Sönmez, Haluk Levent'in ilk albümüdür. 1993'te satışa çıkarılmıştır.
ŞARKI LİSTESİ
Yollarda Bulurum Seni
Ankara
Baban Yine Eve Dönecek
Akdeniz Akşamları
Rinna Nay/Deniz Üstü
Bu Ateş Sönmez
Bosna
Hasretim Sana
Alışamadım
Serseri
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