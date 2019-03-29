Haluk Levent'in ilk albümü şu sıralar merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Haluk Levent'in ilk albümünün adı Yollarda/Bu Ateş Sönmez'dir. Peki, ünlü sanatçı Haluk Levent'in ilk albümünde hangi şarkılar yer alıyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

HALUK LEVENT'İN İLK ALBÜMÜNDE HANGİ ŞARKILAR YER ALIYOR?

Yollarda / Bu Ateş Sönmez, Haluk Levent'in ilk albümüdür. 1993'te satışa çıkarılmıştır.

ŞARKI LİSTESİ

Yollarda Bulurum Seni

Ankara

Baban Yine Eve Dönecek

Akdeniz Akşamları

Rinna Nay/Deniz Üstü

Bu Ateş Sönmez

Bosna

Hasretim Sana

Alışamadım

Serseri