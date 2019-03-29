1 Nisan 2019 Pazartesi günü ilkokul, lise okullar tatil mi? 31 Mart seçim sonrası okullar tatil oldu mu MEB açıklaması yapıldı. Oy verme işlemi akşam saatlerine doğru sona eriyor ve sayım aşamasına geçiliyor. Bu işlemler geç saatlere kadar devam ediyor. Peki bu durumda MEB 1 Nisan'da okulların tatil edilmesiyle ilgili ne karar aldı? İşte velilerin ve öğrencilerin merakla araştırdığı sorunun cevabı...

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ

MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi.

1 NİSAN PAZARTESİ RESMİ TATİL Mİ

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

*23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

*01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

**19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

*15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

*30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

*29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2018-2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milyonlarca öğrenci yaz tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okullar 14 Haziran 2019 Cuma kapanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek. Öğrenciler 16 Eylül'de 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayacaklar.