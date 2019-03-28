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Dokuz doğuracaklar

'nin Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Hastanenin kadın doğum ünitesinde çalışan 9 hemşire, aynı dönemde hamile kaldı.

Dokuz doğuracaklar
'nin Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Hastanenin kadın doğum ünitesinde çalışan 9 hemşire, aynı dönemde hamile kaldı. Gebe hemşireler, karnı burnunda fotoğraflandı. Hemşirelerin nisan ile temmuz ayları arasında peş peşe doğum yapacağı açıklandı. Hastane yönetimi, hastalarına "Sakın endişe etmeyin. Bir planımız var" açıklamasını yaptı.

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