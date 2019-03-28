ABD'nin Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Hastanenin kadın doğum ünitesinde çalışan 9 hemşire, aynı dönemde hamile kaldı. Gebe hemşireler, karnı burnunda fotoğraflandı. Hemşirelerin nisan ile temmuz ayları arasında peş peşe doğum yapacağı açıklandı. Hastane yönetimi, hastalarına "Sakın endişe etmeyin. Bir planımız var" açıklamasını yaptı.
- Yaşam
- 28.03.2019
- Gazete
Dokuz doğuracaklar
ABD'nin Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Hastanenin kadın doğum ünitesinde çalışan 9 hemşire, aynı dönemde hamile kaldı.
- Süleymaniye Camii hakkında kimsenin bilmediği gerçek ortaya çıktı!
- Yeni çipli kimlik kartı nasıl alınır? İşte detaylar
- Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.