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  • 29.03.2019 06:26
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 06:26

'da korkutan ! Gecekondu kül oldu

'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Büyük hasara neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın bahçesinde mahsur kalan bir bekçi köpeği alevlerin arasından kurtarıldı.

Ankara'da korkutan yangın! Gecekondu kül oldu

'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan da büyük çapta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bentderesi Caddesi Çay Sokak'ta Gökhan Or'un kiraladığı iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yoğun dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Gecekonduda kimsenin yaşamadığı ancak hurda, atık kağıt ile plastik malzemelerin depolandığı öğrenildi.

BEKÇİ KÖPEĞİNİ ALEVLER ARASINDAN ÇIKARDILAR
Bu arada yangın sırasında içeride bir bekçi köpeğinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak alevlerin arasından içeri girdi.

Binanın bahçesinde mahsur kalan köpeği kucaklayan vatandaşlar köpeği yanmaktan son anda kurtardı.

Görgü tanıkları yangından önce gecekondunun kapısının açık olduğunu iddia ederken kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

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